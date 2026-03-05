1.狩猟本能 猫がトンネルに夢中になる理由として、まず挙げられるのが猫の狩猟本能を満たしやすいから。猫は家の中で暮らすイエネコになっても、祖先から受け継いだ狩りの習性がしっかり残っています。野生時代の猫の祖先たちは草むらや岩陰など、身を隠せる場所から獲物を狙い、飛び出して捕まえる待ち伏せ型の狩りを得意としていました。 トンネルの内部は暗くて狭く、猫にとってはまさに獲物を待ち構えるのに理想的な