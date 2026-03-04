シンガー・ソングライターのジャスティン・ティンバーレイクが、2024年の逮捕時に撮影されたボディカメラ映像公開の差し止めを求め、法的措置を取った。同年6月にニューヨークのサッグ・ハーバーを運転中、一時停止標識で停止せず、走行車線も守っていなかったとして警察に止められ、逮捕されるに至ったジャスティンの当時の映像が公開されることを弁護団が阻止しようとしている。