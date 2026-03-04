大分県産ブランドイチゴ「ベリーツ」が出荷の最盛期を迎えています。誕生から9年目を迎え、いまも躍進を続けるベリーツの現在地を取材しました。 【写真を見る】大分県産イチゴ「ベリーツ」出荷額7億6000万円まで成長躍進の舞台裏 県産ブランドの地位確立 大分市のスーパー「トキハインダストリー」では、2月中旬から県産イチゴフェアを展開し、ベリーツを中心に特設売り場を設け