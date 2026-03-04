Nintendo Switch 2向けに3850円で発売される株式会社コナミデジタルエンタテインメント（KONAMI）は3月4日、Nintendo Switch 2向けの新作サッカーゲーム『eFootball Kick-Off!』を6月4日に発売すると発表した。あわせて、本日より全国の小売店でパッケージ版の予約受付を開始している。本作は「ウイニングイレブン」シリーズから進化した「eFootball」シリーズとして、初のNintendo Switch 2向けタイトルとなる。価格はパッケ