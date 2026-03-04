Nintendo Switch 2向けに3850円で発売される

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（KONAMI）は3月4日、Nintendo Switch 2向けの新作サッカーゲーム『eFootball Kick-Off!』を6月4日に発売すると発表した。

あわせて、本日より全国の小売店でパッケージ版の予約受付を開始している。

本作は「ウイニングイレブン」シリーズから進化した「eFootball」シリーズとして、初のNintendo Switch 2向けタイトルとなる。価格はパッケージ版、ダウンロード版ともに3850円（税込）に設定されており、シリーズファンのみならず、これまでサッカーゲームをプレーしたことがない層も手に取りやすい一作を目指している。

ゲーム内では、自分だけのクラブを作り上げる「ワールドツアー」や、4年に一度の祭典を追体験できる「インターナショナルカップ」など多彩なモードを搭載。AIが操作をアシストする「かんたん操作」機能や、本体を持ち寄って最大4人で楽しめる「おすそわけ通信」にも対応しており、直感的なプレーが可能だ。

早期購入特典として、パッケージ版には「eFootball オリジナルボール」、ダウンロード版には「ワールドツアー」モードで使用できるアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが付属する。なお、「インターナショナルカップ」モードは無料アップデートでの配信を予定している。（FOOTBALL ZONE編集部）