こちらはかわいらしいテディベアのひな人形です。 【写真を見る】着物を身につけた「テディベアのひな人形」がずらりひな祭りを親しみやすい形で楽しんでもらおうと企画【岡山・倉敷】 倉敷美観地区にあるアートスペース路ゞ（じじ）には、着物を身につけたテディベアがずらりとならびます。 ひな祭りという日本の伝統文化を親しみやすい形で楽しんでもらおうと企画されました。人形には畳縁やデニム生地も使われ