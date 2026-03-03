King ＆ Prince公式Instagramで、新曲「Waltz for Lily」を永瀬廉がダンサーと共にダンスする動画が公開された。 【動画】永瀬廉の後ろに髙橋海人がダンサーとして紛れ込む「Waltz for Lily」など①② ■ひとりだけ帽子を被っていないバックダンサーに注目 永瀬は、天井にシャンデリアが飾られ、青い星や赤い花の映像が映し出された美しい空間でダンス。パールのネックレスや花の装飾