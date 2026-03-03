King ＆ Prince公式Instagramで、新曲「Waltz for Lily」を永瀬廉がダンサーと共にダンスする動画が公開された。

【動画】永瀬廉の後ろに髙橋海人がダンサーとして紛れ込む「Waltz for Lily」など①②

■ひとりだけ帽子を被っていないバックダンサーに注目

永瀬は、天井にシャンデリアが飾られ、青い星や赤い花の映像が映し出された美しい空間でダンス。パールのネックレスや花の装飾が美しい真っ白な衣装でセンターに立っており、バックには白い衣装をまとって後ろを向いたダンサーたちを従えている。

サビがはじまるとくるっと振り返ったダンサーたち。帽子をかぶり白い布で顔を隠しているが、永瀬の真後ろにいるひとりだけは帽子をかぶっていない。よく見ると高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）が、ダンサーたちと混ざって踊っていたのだ。

笑みを浮かべながら優雅に踊っていた永瀬は、後ろを向く振りのときに視界に高橋が入ったのかニッコリ。最後、ほかのダンサーたちが捌けて高橋とふたりきりになった永瀬は、踊り続ける高橋を見て再び笑顔を見せた。

コメント欄には「バックに紛れる海ちゃんかわいすぎる」「海ちゃんちょこちょこしてる」「れんかい愛しい」「廉くん見たいのに海ちゃんが気になる（笑）」「廉くんのしなやかなダンスが素敵」「れんれんの手足の長さが活きるダンス」などといったファンの声が続々と到着。

Instagramには永瀬と高橋が並んでダンスする動画も公開されている。

■「Waltz for Lily」永瀬とバックダンサーの動画

■「Waltz for Lily」永瀬＆髙橋ダンス動画