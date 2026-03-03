タレント武井壮（52）が、2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。現在の年収について語った。この日は長年の付き合いになる極楽とんぼ山本圭壱とトーク。武井は山本率いる草野球チームのメンバーで、芸能界入り前となる出会いから振り返った。山本が「あなた今、タイで番組やってんの？」と現在の武井の活動に驚くと、武井は「タイで僕はドラマと映画に。去年2本映画出て、あと連続ドラマに1本出て