スポーツやってるのに

いじめだの、仲間や後輩に暴行したり、後輩こき使ったりしてる人達に言いだいんだけどさ

本当にこれ以上なくダサいよ

何目指してスポーツやってんだ？

体鍛えて強くなって、裏でやってんのは、弱い者を虐げて苦しめることってなんだよお前ら…