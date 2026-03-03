3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円安の5万7690円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては367.24円安。出来高は1万6932枚だった。 TOPIX先物期近は3844ポイントと前日比50ポイント安、TOPIX現物終値比54.42ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57690-310 16932 日経225m