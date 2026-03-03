　3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円安の5万7690円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては367.24円安。出来高は1万6932枚だった。

　TOPIX先物期近は3844ポイントと前日比50ポイント安、TOPIX現物終値比54.42ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57690　　　　　-310　　　 16932
日経225mini 　　　　　　 57700　　　　　-300　　　337587
TOPIX先物 　　　　　　　　3844　　　　　 -50　　　 32397
JPX日経400先物　　　　　 34770　　　　　-460　　　　2853
グロース指数先物　　　　　 753　　　　　 -13　　　　2567
東証REIT指数先物　　売買不成立

