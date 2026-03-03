日経225先物：3日夜間取引終値＝310円安、5万7690円
3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円安の5万7690円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8057.24円に対しては367.24円安。出来高は1万6932枚だった。
TOPIX先物期近は3844ポイントと前日比50ポイント安、TOPIX現物終値比54.42ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57690 -310 16932
日経225mini 57700 -300 337587
TOPIX先物 3844 -50 32397
JPX日経400先物 34770 -460 2853
グロース指数先物 753 -13 2567
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3844ポイントと前日比50ポイント安、TOPIX現物終値比54.42ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57690 -310 16932
日経225mini 57700 -300 337587
TOPIX先物 3844 -50 32397
JPX日経400先物 34770 -460 2853
グロース指数先物 753 -13 2567
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース