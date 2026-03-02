“土崎ジャスコ”“崎ジャス”と呼ばれて親しまれた秋田市のイオン土崎港店は28日、半世紀近くの歴史に幕を下ろしました。“崎ジャス”最後の日、地域の人たちが、それぞれの思い出を胸に、閉店を惜しみました。施設の老朽化に伴い28日、閉店の日を迎えたイオン土崎港店。2か月半余りにわたって行われていた売り尽くしセールも、この日が最後。少しずつ、閉店の準備が進められていました。父親「子どもの頃に、間違ってエス