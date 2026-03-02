“土崎ジャスコ”“崎ジャス”と呼ばれて親しまれた秋田市のイオン土崎港店は28日、半世紀近くの歴史に幕を下ろしました。



“崎ジャス”最後の日、地域の人たちが、それぞれの思い出を胸に、閉店を惜しみました。



施設の老朽化に伴い28日、閉店の日を迎えたイオン土崎港店。



2か月半余りにわたって行われていた売り尽くしセールも、この日が最後。



少しずつ、閉店の準備が進められていました。





父親「子どもの頃に、間違ってエスカレーター止めちゃった思い出とかある。まぁそれが強烈に覚えてます。あと、やっぱり土曜日日曜日、父と母と買い物に来てたのがやっぱ一番の思い出かなと」「ここがなくなるのが寂しいので、ここずっとやってほしいと思います」記者「ご自身が遊ばれたところでまた息子さん」「そうですね、感慨深いですね。ね、楽しかったね」祖母「きょうも、息子の方から、明日閉店だから行くかっていうのでお誘い」息子「珍しく。普段ないですけどね」祖母「初めてじゃない？デートに誘ってもらって」記者「じゃあ忘れられない思い出になったんじゃないですか？」息子「そうっすね。きょうは、思い出になりましたね」女性「思い出あるので、朝きょう早く来て」「なんかよく、ちっちゃい頃そこに山（曳山）飾られてて、それが思い出です。よく家族と一緒に（見に来た）」店内BGM「天気がいいから～雨降りだから～ジャスコで会いましょう～会いましょう～♪ジャスコで会いましょう～ジャスコでね～♪わんぱく坊主に～かわいいおさげさん～ジャスコで会いましょう～会いましょう～♪ジャスコで会いましょう～ジャスコでね～♪」別れの時がやって来ました。閉店を迎える午後6時。多くの人がそれぞれの“崎ジャス”との思い出を胸に、別れを惜しみました。相原利広店長 あいさつ「1万7,288日間の記憶は、決して消えることではありません。ここで交わした笑顔も、ここで生まれた思い出も、すべてが私たちの宝物です。46年間本当にありがとうございました。皆様と出会えたことに心から感謝を申し上げます。以上を持ちまして、イオン土崎港店、46年間の営業を終了させていただきます。本当に本当にありがとうございました」従業員「ありがとうございましたー」店舗は同じ場所で建て替えられる計画ですが、時期はまだ決まっていません。「バイバーイ！」※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします