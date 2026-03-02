【モデルプレス＝2026/03/02】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4にて4代目バチェラーを務めた実業家の黄皓が3月1日、自身のInstagramを更新。家族のリンクファッション姿を公開し、注目が集まっている。【写真】39歳4代目バチェラー「娘さん可愛すぎ」ピンクコーデ着た家族3ショット◆黄皓、家族でリンクコーデ披露黄は「Pink day」とつづり、写真を投稿。家族3人が写るショットでは、黄はピンク色