「バチェラー4」黄皓、娘顔出しの家族ピンクコーデ写真披露「理想の家族で羨ましい」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/02】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4にて4代目バチェラーを務めた実業家の黄皓が3月1日、自身のInstagramを更新。家族のリンクファッション姿を公開し、注目が集まっている。
【写真】39歳4代目バチェラー「娘さん可愛すぎ」ピンクコーデ着た家族3ショット
黄は「Pink day」とつづり、写真を投稿。家族3人が写るショットでは、黄はピンク色のアウターにベージュのパンツ、妻はピンクのカーディガン、娘も上下ともピンク色の服というリンクファッションを披露している。また、黄はピンク色のドーナツ型のキーホルダーを付けた、食パン型のポーチを斜め掛けにしている。
この投稿に「理想の家族で羨ましい」「パンの鞄可愛い」「小物使いに遊び心感じる」「絵になる」「娘さん可愛すぎ」「春色で素敵」「ピンクコーデ最高」などと反響が寄せられている。
黄は、2020年配信の「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン1に参加後、2021年配信の「バチェラー・ジャパン」シーズン4でバチェラーを務めた。そこでパーソナルトレーナーの秋倉諒子と結ばれ、2023年に結婚したが、2024年7月に離婚。その後2025年1月に再婚と妻の妊娠を発表しており、同年4月27日に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳4代目バチェラー「娘さん可愛すぎ」ピンクコーデ着た家族3ショット
◆黄皓、家族でリンクコーデ披露
黄は「Pink day」とつづり、写真を投稿。家族3人が写るショットでは、黄はピンク色のアウターにベージュのパンツ、妻はピンクのカーディガン、娘も上下ともピンク色の服というリンクファッションを披露している。また、黄はピンク色のドーナツ型のキーホルダーを付けた、食パン型のポーチを斜め掛けにしている。
◆黄皓の投稿に反響
この投稿に「理想の家族で羨ましい」「パンの鞄可愛い」「小物使いに遊び心感じる」「絵になる」「娘さん可愛すぎ」「春色で素敵」「ピンクコーデ最高」などと反響が寄せられている。
黄は、2020年配信の「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン1に参加後、2021年配信の「バチェラー・ジャパン」シーズン4でバチェラーを務めた。そこでパーソナルトレーナーの秋倉諒子と結ばれ、2023年に結婚したが、2024年7月に離婚。その後2025年1月に再婚と妻の妊娠を発表しており、同年4月27日に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】