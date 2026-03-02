アメリカとイスラエスによりイランへの軍事攻撃が実行された2026年2月28日に、イランで広く利用されているイスラム教徒向けの礼拝アプリ「BadeSaba Calendar」(BadeSaba)がハッキングされていたことが明らかになりました。Israel Hacked Popular Iranian Prayer App to Urge Defections, Resistancehttps://www.wsj.com/livecoverage/iran-strikes-2026/card/israel-hacked-popular-iranian-prayer-app-to-urge-defections-resista