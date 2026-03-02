イスラエルがGoogle Playで500万回以上ダウンロードされている人気のイラン向け礼拝アプリ「BadeSaba」をハッキングしイラン軍関係者に離反を促すメッセージを送信

イスラエルがGoogle Playで500万回以上ダウンロードされている人気のイラン向け礼拝アプリ「BadeSaba」をハッキングしイラン軍関係者に離反を促すメッセージを送信