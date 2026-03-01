2024年9月のロンバルディア杯ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得した。深い絆で結ばれた2人。五輪の感動冷めやらぬ中、再び脚光を浴びているシーンがある。1年半前の2024年9月。りくりゅうはイタリア・ベルガモでロンバルディア杯に出場していた。フリー中盤、三浦をリフトで持ち上げていた木原が転倒。背中をリンクに打ち付けたが、三浦の下敷