「卵はコレステロールが高いから1日1個まで」。健康のために、長年そう信じて卵を控えてきた方も多いのではないでしょうか。しかし、最新の医学研究によって、その「常識」が大きく変わりつつあります。今回、「卵とコレステロールの本当の関係」についての最新の結論と、医師がおすすめする「悪玉コレステロール（LDL）を下げる最強の食べ物3選」について、舛森先生に詳しく伺いました。 ※2026年1月取材。