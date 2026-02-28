中日との強化試合第2戦野球日本代表「侍ジャパン」は28日、中日との「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に臨む。「4番・三塁」で佐藤輝明内野手（阪神）が出場。先発マウンドには昨季沢村賞を受賞した伊藤大海投手（日本ハム）があがる。27日の強化試合第1戦と“ほぼ同じ”オーダーを組んだ。1〜2番はソフトバンクの近藤健介外野手と周東佑京外野手が務め、クリーンアップには牧秀悟内野手（DeNA）、佐藤、森下翔太外