中日との強化試合第2戦

野球日本代表「侍ジャパン」は28日、中日との「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に臨む。「4番・三塁」で佐藤輝明内野手（阪神）が出場。先発マウンドには昨季沢村賞を受賞した伊藤大海投手（日本ハム）があがる。

27日の強化試合第1戦と“ほぼ同じ”オーダーを組んだ。1〜2番はソフトバンクの近藤健介外野手と周東佑京外野手が務め、クリーンアップには牧秀悟内野手（DeNA）、佐藤、森下翔太外野手（阪神）、「6番・指名打者」には牧原大成内野手（ソフトバンク）と同じ顔ぶれが並んだ。

2試合連続でスタメン出場となったサポートメンバーの佐々木泰内野手（広島）は9番から7番へ打順を上げた。また、スタメンマスクは坂本誠志郎（阪神）が務める。

中日は2020年沢村賞投手の大野雄大投手が先発する。昨季は20試合に先発して11勝4敗、防御率2.10だった。

27日の強化試合第1戦では、佐藤輝が初回に3ランを放つなど侍ジャパンが5-3で勝利していた。

【侍ジャパン】

1 左 近藤健介（ソフトバンク）

2 中 周東佑京（ソフトバンク）

3 DH 牧秀悟（DeNA）

4 三 佐藤輝明（阪神）

5 右 森下翔太（阪神）

6 二 牧原大成（ソフトバンク）

7 一 佐々木泰（広島）

8 游 源田壮亮（西武）

9 捕 坂本誠志郎（阪神）（Full-Count編集部）