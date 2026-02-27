ニュージーランド・オークランドに飾られていた「平和の鐘」＝2023年（同市提供・共同）ニュージーランドのオークランド市で、兵庫県加古川市が寄贈した銅製の「平和の鐘」を昨年11月、何者かが盗んだことが27日分かった。ニュージーランドの地元警察は防犯カメラの映像を解析したが、容疑者特定の手がかりは乏しかった。新たな情報が提供されない限り、捜査は暗礁に乗り上げることとなりそうだ。加古川市は1992年にワイタケレ