【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イランのアッバス・アラグチ外相は１７日、自国が事実上封鎖してきたホルムズ海峡について、すべての商船に「完全に開放される」と発表した。イスラエルとレバノン両政府が１６日、１０日間の一時停戦で合意したことを受けた措置で、トランプ米大統領はイランに謝意を示した。米イランの戦闘終結に向けた協議が前進する可能性がある。アラグチ氏は１７日、イスラエルとレバノン