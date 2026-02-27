グラビアアイドル・西永彩奈(30)が24日、自身のインスタグラムを更新し、10キロ減量したことを明かした。 【写真】ピッチピチだった2025年夏これはこれでイイのでは… 2025年夏の撮影会での姿と最近の姿を並べた比較画像を掲載。「去年のプール撮影会から10kg痩せました!!!」と報告した。 西永は2009年、13歳の時に初めてのイメージDVDを発売。以降は定期的にイメージDVDを発売し続け、2025年末に50