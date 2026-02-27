グラビアアイドル・西永彩奈(30)が24日、自身のインスタグラムを更新し、10キロ減量したことを明かした。



【写真】ピッチピチだった2025年夏 これはこれでイイのでは…

2025年夏の撮影会での姿と最近の姿を並べた比較画像を掲載。「去年のプール撮影会から10kg痩せました!!!」と報告した。



西永は2009年、13歳の時に初めてのイメージDVDを発売。以降は定期的にイメージDVDを発売し続け、2025年末に50作目を発売し、イメージDVDから引退した。プールでの撮影会も同年夏で最後としていたが、この日のインスタでは「去年最後って言っちゃったけど グラビア卒業する前にもう一回!ラストプール撮影会やりたいな と思っていたらなんと!東京と大阪で出演決まりました」と“延長戦”があることを明かした。「5月!!!!これが本当のラストプール撮影会よろしくお願いします」とアピールした。



フォロワーからは「頑張りましたね!」「引き締まって良い」と評価する一方で、「ちょいポチャの方が好きなんだけど!」と逆の意見も。「どっちも捨てがたい」「どちらも良き！そして、努力すごすぎ!」というコメントもあった。



（よろず～ニュース編集部）