【「よろしくメカドック」 トヨタ 2000GT “小野麗子” （コミックス版）】 2月27日 出荷開始 価格：5,940円 ハセガワは、プラモデル「『よろしくメカドック』 トヨタ 2000GT “小野麗子” （コミックス版）」を2月27日に出荷開始する。価格は5,940円。 本商品は「よろしくメカドック」コミックス版より、東日本サーキット・グランプリ参戦時の小野麗子の「トヨタ 2000GT