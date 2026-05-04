月には、極めてわずかですが大気があります。大気成分のうち、炭素、窒素、酸素のイオンについては様々なメカニズムで発生していると考えられていたものの、それぞれがどのような割合で働くのかは未知数でした。大阪大学の寺田健太郎氏などの研究チームは、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の月周回衛星「かぐや」が観測したデータを分析し、炭素、窒素、酸素のイオンの変化からメカニズムを特定しました。その結果、炭素、窒素、酸素