感染力はインフルエンザのおよそ10倍。なぜ「はしか」は感染しやすいのか。バンキシャはその理由を、レーザーを使って可視化しました。【真相報道バンキシャ！】■はしか患者増加コロナ禍以降で最悪バンキシャはこの日、新潟市内の博物館に向かった。展示されていたのは、江戸時代の人体模型。ここは、日本初の医学博物館だ。館長が見せてくれたのは──医の博物館・佐藤利英館長「こちらに十数点あるのが、江戸時代に刷り物とし