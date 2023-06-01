ロシアの首都モスクワのセルゲイ・ソビャニン市長は４日、市内の高層アパートに無人機が直撃したとＳＮＳで明らかにした。ウクライナの無人機とみられており、地元メディアは４日未明に爆発音が聞こえたと伝えている。けが人はなかったが、アパートの一部が損傷した模様だ。アパートは、旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日の９日に軍事パレードが開催される「赤の広場」から南西約６キロ・メートルに位置する高級物件だ。同記念日に合