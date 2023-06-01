【「よろしくメカドック」 トヨタ 2000GT “小野麗子” （コミックス版）】 2月27日 出荷開始 価格：5,940円

ハセガワは、プラモデル「『よろしくメカドック』 トヨタ 2000GT “小野麗子” （コミックス版）」を2月27日に出荷開始する。価格は5,940円。

本商品は「よろしくメカドック」コミックス版より、東日本サーキット・グランプリ参戦時の小野麗子の「トヨタ 2000GT」を1/24スケールでプラモデル化したもの。

オーバーフェンダー、チンスポイラー、タイヤ位置変更用のスペーサーは3Dプリント部品となっており、プラ部品の5本スポークホイールとそれに合わせたタイヤ（ゴム製）がセットとなっている。

ボディパーツのカラーはシルバー。スペーサーにより、タイヤを少し外側に取り付けることで、劇中の雰囲気を再現することができる。

(C)次原隆二／コアミックス 1982, 版権許諾証 G08-75F

※発売日は流通により前後する場合があります。