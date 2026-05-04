「もう食べられないニャ」 ミルクでおなかいっぱいYouTubeチャンネル「Lovely Kitten」では、ミルクを飲んでおなかがいっぱいになった子猫たちが眠っている様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいくて癒やされる」「すてきなひととき」の声が続出しました。【画像5枚】「くわぁわいい〜〜！」これが、“へそ天で眠る子猫”です！最高の癒やし！！注目を集めたのは「The sleeping face of a baby kitten with a belly fu