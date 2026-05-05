1月下旬、都内のパーソナルジム。早朝から白のキャップに上下黒のトレーニングウェアを着用し、精力的に汗を流す男の姿があった。「こう見えて真面目なんですよ（笑）」。トレーニングの合間、岡本和真（29）はそうおどけつつも、はにかんだ。【写真】鋭すぎる眼光で岡本を指導する長嶋茂雄さん。不調とみるや病室にまで招いて素振りを…22歳でプロ野球史上最年少記録となる3割、30本、100打点を達成。巨人軍第89代4番打者を務