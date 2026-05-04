GW（ゴールデンウイーク）が間もなく終わります。毎年、連休明けに「仕事に行きたくないな」と感じる人は多いと思います。連休明けにオフモードから仕事モードにうまく切り替えるにはどうしたらよいのでしょうか。連休中に避けた方がよい生活習慣について、心理カウンセラーのうるかすさんに解説いただきました。【豆知識】「えっ…今すぐできそう」これが連休明けの「仕事に行きたくない」を防ぐ“3つの行動”です！「連休最