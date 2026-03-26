おうち時間も外出も、ラクしてキレイを叶えたい♡そんな願いに応える「BAMBI WATER」の新作が登場しました。ガードル機能を内蔵したショートパンツは、快適な履き心地と美しいシルエットを同時に叶える優秀アイテム。リラックスしながらスタイルアップできる、新感覚の一枚に注目です♪ 履くだけで美シルエットに BAMBIWATERGIRDLEINRIBSHORTPANTS 価格：4,980円(税込) サイズ：S～LL（カラー