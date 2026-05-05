何もしていない相方の猫さんになぜか決死の攻撃ポーズを披露する猫さん。その姿が悶絶級に可愛すぎるとThreads内で大きな話題に！11万回以上も表示された投稿には「ああ…弱そう…」「一生懸命なんだろうけど、可愛いしかないですね」「おてて、必死にパーにしてるところも尊い！」などの声が殺到しました！ 【写真：『何もしていない同居猫』に対して…もう1匹の猫が見せた『泣けるほど可愛い行動』】 決死の攻