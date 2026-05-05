行方が分からなくなっているのは鮭川村曲川の新田昭子さん（84）です。新田さんは4日午後3時半ごろ、ササダケを採ろうと自宅近くにある山に1人で入りました。しかし、午後8時になっても帰宅しなかったことから家族が110番通報しました。警察によりますと、新田さんは自身が所有する山に入ったとみられていて、山際の道路の駐車帯では新田さんの軽トラックが見つかっています。また、新田さんは携帯電話を自宅に置いたまま山に入っ