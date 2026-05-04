マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が自身の去就について言及した。3日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。2016年にマンチェスター・Cの指揮官に就任したグアルディオラ監督は、プレミアリーグ4連覇や2022−23シーズンのトレブルなどこれまで合計18個のタイトルを獲得。今シーズンもカラバオカップを制すと、FAカップ決勝にも進出。リーグ戦においてもアーセ