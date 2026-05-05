「わからない」を聞かず、「悪い知らせ」を隠す――その瞬間、チームの信頼は静かに崩れ始めます。上司が本当に厳しく向き合うべきは、ミスそのものではなく、自己保身を優先する姿勢です。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる令和リーダー