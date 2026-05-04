進学や就職、転勤など環境の変化が起きた4月が過ぎ、ゴールデンウィーク（GW）を迎えている人は多いのではないでしょうか。GW中や明けは、無気力になったり、不眠、食欲不振、倦怠（けんたい）感になったりする「5月病」の症状を抱える人も少なくありません。また、長期連休明けに、生活のリズムが戻せず、朝食作りが面倒になる人もいるのではないでしょうか。そんな中、ファミリーマート（東京都港区）が、料理研究家の「みきマ