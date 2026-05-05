◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5−1巨人（5月4日、東京ドーム）巨人は相手を上回る7安打も、1得点でヤクルトに敗戦。阿部慎之助監督は自軍の選手に向け、ヤクルトの若手選手を見習うべきところもあるなどと試合後に語りました。この日、1軍復帰を果たした泉口友汰選手がヒットを放つなど、2イニング連続で得点圏にランナーを進めるも好機で一本が出ず。「申し訳ないね。見せ場が全くなかったね。得点圏だったりチャンスは作るんだ