米リング誌のPFPで1位返り咲きボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の「パウンド・フォー・パウンド」の1位に返り咲いた。一躍、ボクシングファンが沸いているが、「PFP」と略されるこのランキングはいったい何なのか。「PFP」は階級を超えた最強格付けと位置付けられている。ボクシングは体重別で「17」に分けられた階級スポーツ。体