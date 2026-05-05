「日本初の視覚障がいJリーガー」松本光平インタビュー第1回「日本初の視覚障がいJリーガー」として話題になったアスリートがいる。2025年にJ3・高知ユナイテッドSCでプレーした松本光平（36）だ。6年前に右目の視力を失い、左目の視力も大幅に低下する大怪我を負った。幾度の困難を乗り越え、今もなおピッチに立つ思いを、「THE ANSWER」が全3回にわたってお届けする。第1回は「アスリートにおける食の重要性」。（取材・文＝TH