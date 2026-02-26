2025年7月の参院選で、自社が運営するパチンコ店の従業員らに、自民党から比例代表で出馬した阿部恭久氏（落選）に投票すれば報酬を支払うと約束したとして、公選法違反（買収約束）の罪に問われた「デルパラ」の前社長李昌範被告（51）に東京地裁は26日、拘禁刑3年、執行猶予5年（求刑拘禁刑3年）の判決を言い渡した。営業本部長だった湯浅一行被告（47）、管理本部長だった小西悌之被告（45）はいずれも拘禁刑2年、執行猶予5