舞台、映画、ドラマにと幅広く活躍中のミュージカル俳優・市村正親さん。私生活では2人の息子の父親でもある市村さんが、日々感じていることや思い出を綴る、『婦人公論』の連載「市村正親のライフ・イズ・ビューティフル！」。第16回は「喜寿を迎えてもまだまだ動く！」です。（構成：大内弓子撮影：小林ばく）市村さんの＜今月のひとこと＞は…* * * * * * *お正月は家族でのんびり2025年はずっと舞台に立っていました。『ラブ