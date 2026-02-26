【モデルプレス＝2026/02/26】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が出演するドコモの新TVCM「今しかないこの瞬間を、Galaxyと。」篇が2月26日より全国で放映される。【写真】7人組アイドル全員で女子旅 自然体な姿◆ME:I、新曲「Best Match」がCMタイアップ同日より予約受付を開始する新スマートフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」は、ProVisual Engineの進化により、繊細なノイズ除去を実現。夜間でも高品質な映像撮影体験が可