ME:I、貸し切りヴィラで女子旅楽しむ ファンとの関係性描いた新曲使用の新CM公開
【モデルプレス＝2026/02/26】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が出演するドコモの新TVCM「今しかないこの瞬間を、Galaxyと。」篇が2月26日より全国で放映される。
同日より予約受付を開始する新スマートフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」は、ProVisual Engineの進化により、繊細なノイズ除去を実現。夜間でも高品質な映像撮影体験が可能だ。ME:Iとドコモのタッグ第5弾となる今回のCM「今しかないこの瞬間を、Galaxyと。」篇は、「Samsung Galaxy S26 Ultra」を手に、女子旅で貸し切りのヴィラを訪れたメンバーが、自然体のまま、かけがえのない楽しいひとときを笑顔で過ごす様子を描いている。
CMには、ドコモとのタイアップ楽曲となる新曲「Best Match」を使用。書き下ろしとなる「Best Match」は、AI搭載の新端末をME:IとYOU:ME（ファンの名称）の関係性と例えて、「何も言わなくても伝わるようなBest Matchな関係性である」という想いが込められた楽曲となっている。「Best Match」は、2月27日より音源配信される。
CM撮影は、屋外の寒さに思わず「寒い〜」と声を揃える場面も見られたが、撮影した映像をモニターで確認すると「春だね〜（笑）」と一転。ジェンガ撮影では、カメラが回っていない時間も「どうしたら倒さずにできるか？」と作戦会議をするほど真剣に取り組むメンバー。何度目かのテイクでは、どのブロックも抜けず、絶体絶命の状態に。諦めないRINONが指で弾くというミラクルを起こし、メンバーみんなで「奇跡の展開！」と盛り上がる。そこでRINONが「ME:Iみたいじゃん！」と言っていたのが印象的だった。撮影後のインタビューで女子旅について聞くと「ダイバー免許を持つメンバーが2人もいるので、みんなで女子旅に行くならハワイ！」と回答。3年目を迎えるME:Iがやりたいことを聞かれると、MOMONAは「3年目もやはりツアーをしたい」と力強く語った。（modelpress編集部）
― 撮影の感想をお願いします。
KEIKO：CMの撮影というより、みんなとのホームパーティを撮影して貰っているかのような気持ちで、すごく自然体で過ごせて楽しかったです。もっと攻め攻めのジェンガをしたいです！今回はできるだけ中間を狙って、バランスを意識してしまっていたので。
SUZU：ジェンガは年に一度くらいやったりするんですけど、カメラがあることを忘れるほど、すごく楽しい時間でした。
― ME:Iメンバーの中で撮影が上手なメンバーは誰ですか？
MOMONA：RINONがメンバーの写真を撮るのも、人に撮ってもらうのも上手だし、カメラの使い方、自分の魅せ方、人の魅力の引き出し方が、すごく上手だなと思います。流行りにも敏感で、いつも私の知らない流行をいろいろ知っているので、日々研究しているんだろうなと感心する部分がありますね。
RINON：人を撮るのも、一緒に写るのも好きですし、動画編集も自分でして、TikTokとかにあげたりと、映像関係は特に好きです。
― CMで使用されているドコモとのタイアップ楽曲「Best Match」のお気に入りやオススメポイントなど教えてください。
RINON：一番注目していただきたいポイントは、歌詞に「Galaxy」という言葉が入っている部分です。初めて音源を聴いたとき、歌詞を追いながら「今、Galaxyって言ったよね？」と自然に気づくことができ、楽曲とタイアップがしっかりリンクしている特別さを感じました。そういった細かいこだわりがすごくお気に入りです。
― メンバーで女子旅をするなら、何処に行きたいですか？また、どんな事をしたいですか？
TSUZUMI：今回のCM撮影みたいに東京じゃない自然がたくさんある場所で、こういうヴィラを借りてみたいです。みんなでジェンガとかいろんな遊びをしたいんですが、中でもすごくやりたいことが、テレビのゲームでみんなで戦うこと。大きいテレビ前にみんなで集まって、わぁーっとできたら楽しいだろうなって思ってそれが夢です。ずっと。
― ゲームは、どなたが得意そうだと思いますか？
TSUZUMI：私得意だと思うな！己が得意だと思うな！
MIU：MOMONAも絶対得意。ちっちゃい時から鍛え上げてるから。
MOMONA：私もそうですが、分野によりけりですね。もう0点も150点の分野もあるみたいな。結構差が激しいんですけど、マルチタスク系っていうんですかね、作業系が得意で。効率の良さを求めて、みんなで料理するゲームとかがしたいですね。これずっとメンバーに言ってて、いつか生配信したいなぁとか思ってます。
MIU：みんなでね、未経験から練習してね。
― チーム対戦とかすごく盛り上がりそうですね！
TSUZUMI：ずっとうるさいと思います、ちがう、それー！って。
SUZU：「SUZU！」って何回言われるか分からない！
TSUZUMI：絶対言われるね。
MIU：100回ぐらい言われる。
― 女子旅に行くなら、どこがいいですか？
MOMONA：結構寒がりの子が多いので、ハワイ！
TSUZUMI：うわぁー！フォー、フォー、フォー、最高！
MOMONA：海もきれいだし、私個人的にダイビングがすごい好きで、MIUを何回も連れて行って、一緒に資格を取りたいです。メンバーに2人もダイバーがいるので！いろんなアクティビティやグルメだったり、ジャンクフードも好きな子が多いのでアメリカンなご飯をみんなで楽しんで食べたいですね。
AYANE：スポーツ系の施設にみんなで行ったら楽しそうだなとすごく思うので、いつか行ってみたいです。
MOMONA：AYANEは否定するんですけど、身体能力がすごくて。この体の大きさに対してとんでもない力を発揮する。
SUZU：めっちゃでかいバネが入ってる。
MIU：ジャンプ力とか、骨の代わりにバネって感じだよね。
MOMONA：アスレチックとか、ちょっとスポーツ的なアクティビティはめちゃくちゃ面白い姿が撮れそうなんで、その時もGalaxy S26 Ultraを持ってって！スローモーションとかね。
― まもなくデビュー3年目を迎えますが、3年目でやりたいことはありますか？
MOMONA：やりたいことはやはり、富士登山。行きたいメンバーもいて、自分はごめんねって言ってくるメンバーもいるんですけど、私は全員で富士登山をやりたいです！真剣なお仕事の話としてはやっぱりツアーをまたやりたいなぁって。ファーストアリーナツアーを2年目に開催させていただいたんですけども、3年目もやはりツアーをしたいなぁって思っています。それこそ行きたい国とかいろんな話出ましたけど、海外公演だったりもできたらその行った先でVlog撮影とかもみんなでやったり、ほんとに撮りたいもの、やりたいことたくさんあるので、いろんな場所にライブを通して行けたら一番最高だなと思っています。
