西大寺会陽西大寺観音院21日 参加者3人が意識不明の重体となった「はだか祭り」として知られる西大寺会陽。祭りを主催する会の会長は当時の状況について「宝木が飛んで人がなだれ落ちた」と話しました。専門家は「祭り」と「安全」は相反するとし、対策の難しさを指摘します。 国の重要無形民俗文化財になっている西大寺会陽は、500年以上の歴史があります。岡山市東区の西大寺観音院で福を呼ぶという宝木を約1万人