【お返事まだカナ？おじさん構文！】 2月25日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、著者・滝浪酒利氏、イラスト・透真氏、原作、監修・吉本おじさん氏による小説「お返事まだカナ？おじさん構文！」を本日2月25日に発売した。価格は792円。 本作は再生数3000万回超えの人気楽曲「お返事まだカナ？おじさん構文！」を小説化した作品。学園祭真っ只中の学校に突然現れ