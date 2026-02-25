人気楽曲が小説に「お返事まだカナ？おじさん構文！」が本日発売。JK2人のおじさんゾンビパニック！
【お返事まだカナ？おじさん構文！】 2月25日 発売 価格：792円
KADOKAWAは、著者・滝浪酒利氏、イラスト・透真氏、原作、監修・吉本おじさん氏による小説「お返事まだカナ？おじさん構文！」を本日2月25日に発売した。価格は792円。
本作は再生数3000万回超えの人気楽曲「お返事まだカナ？おじさん構文！」を小説化した作品。学園祭真っ只中の学校に突然現れた「おじさん構文」で迫ってくるゾンビたちから逃げるため、地雷チャンとギャルチャンが一緒に行動することに。大ピンチな2人が見つけた反撃方法は「お返事」することで……。
おっおー！
おじさんゾンビが大量発生！！！
学園祭真っ只中の学校に突然現れた「おじさん構文」で迫ってくるゾンビ!?
クラスのコスプレ喫茶をサボっていた地雷チャンを救ったのは、陽キャで人気もあるギャルチャン！
正反対な2人だケド、迫ってくる「おじさんゾンビ」たちから逃げるため、一緒に行動することに！
おじさんゾンビたちに囲まれて大ピンチな2人が見つけた反撃方法は「お返事」するコト!?
全然意味が分からないケド、お返事して、なんとかするしかないよネ！
超人気楽曲「お返事まだカナ？おじさん構文！」の小説が、まさかのＪＫ2人の青春ゾンビパニックなストーリーで登場！