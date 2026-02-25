【お返事まだカナ？おじさん構文！】 2月25日 発売 価格：792円

KADOKAWAは、著者・滝浪酒利氏、イラスト・透真氏、原作、監修・吉本おじさん氏による小説「お返事まだカナ？おじさん構文！」を本日2月25日に発売した。価格は792円。

本作は再生数3000万回超えの人気楽曲「お返事まだカナ？おじさん構文！」を小説化した作品。学園祭真っ只中の学校に突然現れた「おじさん構文」で迫ってくるゾンビたちから逃げるため、地雷チャンとギャルチャンが一緒に行動することに。大ピンチな2人が見つけた反撃方法は「お返事」することで……。

【「お返事まだカナ？おじさん構文！」あらすじ】

おっおー！

おじさんゾンビが大量発生！！！

学園祭真っ只中の学校に突然現れた「おじさん構文」で迫ってくるゾンビ!?

クラスのコスプレ喫茶をサボっていた地雷チャンを救ったのは、陽キャで人気もあるギャルチャン！

正反対な2人だケド、迫ってくる「おじさんゾンビ」たちから逃げるため、一緒に行動することに！

おじさんゾンビたちに囲まれて大ピンチな2人が見つけた反撃方法は「お返事」するコト!?

全然意味が分からないケド、お返事して、なんとかするしかないよネ！

超人気楽曲「お返事まだカナ？おじさん構文！」の小説が、まさかのＪＫ2人の青春ゾンビパニックなストーリーで登場！